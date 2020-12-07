ВОЗ при поддержке USAID поставила в минский аэропорт тепловизоры и средства защиты от COVID-19

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси поставил в минский аэропорт тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, а также дезинфицирующие средства.

Как сообщила пресс-служба ВОЗ в Беларуси, оснащение на общую сумму 47 тыс. долларов закуплено в рамках проекта «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), и соответствует всем требованиям ВОЗ.

«Два новых тепловизора, поставленных в Национальный аэропорт Минск, способны обнаружить в потоке пассажиров тех, у кого повышена температура тела. Это критически важно для скрининга путешественников и позволяет предотвратить или замедлить распространение COVID-19», — отмечается в релизе.

Партия средств защиты включает одноразовые защитные комбинезоны, полнолицевые маски с фильтрами, респираторы класса FFP2 и класса FFP3, одноразовые маски, защитные щитки, очки, перчатки, бахилы, а также бесконтактные дозаторы для дезинфицирующих средств, дезсредства, пульсоксиметры и бесконтактные инфракрасные термометры.

«Аэропорт играет очень важную роль как с точки зрения безопасности пассажиров, так и персонала, который здесь работает. Всемирная организация здравоохранения при поддержке USAID рада предоставить помощь аэропорту по обеспечению эффективной борьбы с коронавирусом. Ношение масок, соблюдение физического дистанцирования, гигиена рук — все эти меры особенно важно соблюдать здесь», — подчеркнул доктор Масуд Дара, специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси (глава странового офиса ВОЗ в Беларуси).

По словам начальника службы материально-технического снабжения аэропорта Михаила Волочко, помощь существенно укрепит потенциал аэропорта не только по части сдерживания пандемии, но и развития авиасообщений в этих условиях. «Мы стараемся делать упор на предотвращение заболеваний. Полученные средства защиты и диагностики немедленно пойдут в работу. Выражаем благодарность Всемирной организации здравоохранения и международным донорам за оказанную безвозмездную помощь в поддержке аэропорта в столь сложное время», — отметил он.

Ранее в рамках проекта USAID и ВОЗ Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья получил партию оборудования для диагностики и лечения COVID-19 стоимостью 210 тыс. долларов, а Республиканский центр организации медицинского реагирования получил в республиканский резерв 250 кислородных концентраторов на общую сумму 211 тыс. долларов.