Швеция вводит жесткий карантин

Ранее Швеция боролась с эпидемией коронавируса с помощью добровольных мер, но власти решили ввести локдаун после безрезультатных карантинных рекомендаций населению.

Правительство приняло такое решение из-за значительного увеличения числа заболевших COVID-19, а также роста колиества госпитализаций и смертей, сообщает WSJ .

Теперь в стране запрещены массовые собрания — собираться в группы более восьми человек не разрешено. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений. Также правительство ограничило продажу алкоголя — его запрещено продавать после 22:00.

Наконец, в Швеции решили закрыть школы.

Количество смертей от COVID-19 в Швеции превысило 7000 человек, тогда как у ее ближайших соседей эти цифры значительно меньше: в Дании — менее 900, в Норвегии — менее 400, в Финляндии — менее 450.