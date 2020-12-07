Транспортная инспекция выявила нарушения у большинства из проверенных белорусских такси

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Транспортная инспекция подвела итоги республиканской проверки белорусских таксистов. Из осмотренных за месяц более 1,8 тыс. автомобилей выявлено 1,48 тыс. нарушений.

В перечень обнаруженных нарушений, напрямую влияющих на безопасность, вошли несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния машины. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

В результате перевозчикам выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений с определенными сроками их исполнения. Продолжить деятельность водителям можно будет только в случае исправления недостатков.

Антирекордом стали 15 нарушений, выявленные у одного из таксистов во время рейда в Гродненской области. Ни одно из требований, предъявляемых к внешнему и внутреннему оформлению такси, соблюдено не было. У автомобиля отсутствовали таксометр в салоне и допуск к участию в дорожном движении, имелись проблемы с документами. Кроме того, не было договора обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром. Также выяснилось, что водитель осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Необходимые материалы направлены в налоговую инспекцию.
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Тэги: такси Транспортная инспекция Персона: Ирина Яблонская

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