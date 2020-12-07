Отсидевшего на Окрестина экс-милиционера задержали на границе

На днях был задержан бывший начальник уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрий Кулаковский. Он покинул службу вскоре после президентских выборов, поскольку был не согласен с действиями власти.

В октябре Кулаковского задержали сотрудники управления собственной безопасности милиции, почти месяц он провел в изоляторе на Окрестина, где с ним обращались так, что в знак протеста он глотал металлические предметы. В отношении Кулаковского возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Дмитрий пытался покинуть Беларусь, но был задержан на границе и доставлен в изолятор, сообщает TUT.by .

В октябре сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали его недалеко от дома — за «неповиновение» он получил 12 суток ареста. Наказание отбывал в изоляторе на Окрестина. Там его поместили в карцер, условия были чрезвычайно жестокими: кровать была пристегнута к стене и днем, и ночью, был единственный стул, на котором он сидел 12 суток и практически не спал. Адвокату Дмитрий смог передать, что у него опухали ноги, у него сахарный диабет второго типа.

После первого административного срока Кулаковский на свободу не вышел, его задержали снова за «неповиновение», на этот раз участковому милиционеру, и дали уже 15 суток ареста. Часть второго срока он снова провел в карцере в тех же условиях. В знак протеста Дмитрий проглотил четыре металлических предмета. Семья и защитник заявили, что условия, в которых он содержится, можно расценить как пытки.

После того как история появилась в СМИ, Кулаковского перевели в обычную камеру. С редакцией связалось сразу несколько человек, которые сидели или вместе с Кулаковским, или в соседних камерах, они подтвердили, что для него как для бывшего сотрудника милиции умышленно создавали чрезвычайно жестокие условия содержания.

По отбытии 27 суток административного ареста Дмитрий был освобожден. На днях он пытался покинуть Беларусь, мера пресечения в отношении него не избиралась, однако ему был временно ограничен выезд за пределы страны. Как стало известно, экс-милиционер был задержан на границе и доставлен в изолятор, уже по уголовному делу (оскорбление представителя власти).