Корреспонденты «Белсата», задержанные на марше пенсионеров в Минске, оставлены до суда под стражей
Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич, задержанные во время сегодняшнего марша пенсионеров в центре Минска, отправлены в Центр изоляции правонарушителей до суда, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Они обвиняются в участии в этой акции. БАЖ призвал освободить коллег.
Ранее Лунева успела сообщить, что в Советском РУВД вместе с ней находятся 10 задержанных участников марша.