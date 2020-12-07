Корреспонденты «Белсата», задержанные на марше пенсионеров в Минске, оставлены до суда под стражей

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Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич, задержанные во время сегодняшнего марша пенсионеров в центре Минска, отправлены в Центр изоляции правонарушителей до суда, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Они обвиняются в участии в этой акции. БАЖ призвал освободить коллег.

Ранее Лунева успела сообщить, что в Советском РУВД вместе с ней находятся 10 задержанных участников марша.
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Тэги: Марш пенсионеров БАЖ задержания журналистов Белсат Персона: Любовь Лунева Иван Куракевич

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