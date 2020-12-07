Современный художественный театр объявил о временном прекращении работы
На своей странице в «Фейсбуке» СХТ сообщает, что не может показывать спектакли без гастрольных удостоверений, которые управление культуры Мингорисполкома не подписывает театру уже два месяца.
«Мы уже подавали пять раз на разрешения, но находится причина на отказ. В результате в ноябре мы показали один спектакль из семи заявленных дней. На декабрь ответа нет, хотя администратор уточняет каждое утро и к концу рабочего дня», — говорится в сообщении минского театра.
В театре подчеркивают, что СХТ в Минске 15 лет с момента своего открытия существует без государственной поддержки. «Мы — негосударственный театр, мы не финансируемся ни Министерством культуры, ни какими-либо другими государственными и негосударственными структурами, фондами и организациями. Для нашего театра "СХТ МИНСК" наступают непростые времена. Все эти годы мы выживали только за счет своей деятельности, то есть за счет своих зрителей и купленных ими билетов. На время наша деятельность прекращается по не зависящим от нас причинам. Мы надеемся, что найдутся здравомыслящие люди и смогут объяснить, за что и почему нам запрещают работать. Скоро ли мы вернемся и когда начнем показывать спектакли? Вопрос остается открытым», — констатируют работники театра.
Театр обратился к зрителям с просьбой не возвращать уже купленные билеты на спектакли и отложить визит до возобновления его работы. В СХТ заверили, что приобретенные билеты будут действительны до декабря 2021 года.
22 августа коллектив Современного художественного театра опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором осудил насилие в отношении мирных граждан, выразил солидарность с коллегами из Купаловского театра, театров кукол, оперы и балета, белорусской драматургии, Белгосфилармонии и актерами из других театров, которые «выходят на улицы, поют и протестуют».
В сентябре СХТ объявлял десятидневную забастовку в связи с арестом Дениса Дудинского. Именно столько суток получил музыкант, телеведущий и актер за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Театр продолжил работу, когда Дудинский вышел на свободу.