Современный художественный театр объявил о временном прекращении работы

На своей странице в «Фейсбуке» СХТ сообщает, что не может показывать спектакли без гастрольных удостоверений, которые управление культуры Мингорисполкома не подписывает театру уже два месяца.

Фото: kudago.com

«Мы уже подавали пять раз на разрешения, но находится причина на отказ. В результате в ноябре мы показали один спектакль из семи заявленных дней. На декабрь ответа нет, хотя администратор уточняет каждое утро и к концу рабочего дня», — говорится в сообщении минского театра.

В театре подчеркивают, что СХТ в Минске 15 лет с момента своего открытия существует без государственной поддержки. «Мы — негосударственный театр, мы не финансируемся ни Министерством культуры, ни какими-либо другими государственными и негосударственными структурами, фондами и организациями. Для нашего театра "СХТ МИНСК" наступают непростые времена. Все эти годы мы выживали только за счет своей деятельности, то есть за счет своих зрителей и купленных ими билетов. На время наша деятельность прекращается по не зависящим от нас причинам. Мы надеемся, что найдутся здравомыслящие люди и смогут объяснить, за что и почему нам запрещают работать. Скоро ли мы вернемся и когда начнем показывать спектакли? Вопрос остается открытым», — констатируют работники театра.

Театр обратился к зрителям с просьбой не возвращать уже купленные билеты на спектакли и отложить визит до возобновления его работы. В СХТ заверили, что приобретенные билеты будут действительны до декабря 2021 года.

22 августа коллектив Современного художественного театра опубликовал в соцсетях открытое письмо, в котором осудил насилие в отношении мирных граждан, выразил солидарность с коллегами из Купаловского театра, театров кукол, оперы и балета, белорусской драматургии, Белгосфилармонии и актерами из других театров, которые «выходят на улицы, поют и протестуют».

В сентябре СХТ объявлял десятидневную забастовку в связи с арестом Дениса Дудинского. Именно столько суток получил музыкант, телеведущий и актер за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Театр продолжил работу, когда Дудинский вышел на свободу.