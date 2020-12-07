В Бресте на акцию пенсионеров вышло 14 человек

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В Бресте 7 декабря на традиционную понедельничную акцию пенсионеров вышло 14 человек.

Участники акции с бело-красно-белым флагом пришли к городской больнице № 1. Пенсионеры держали плакаты «Ноль промилле», «Медикам спасибо!», «Мы за наших внуков!»

Задержаний не было, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

В прошлый понедельник, 30 ноября, 15 пенсионеров выстроились в цепь солидарности на улице Гоголя с плакатами: «Жыве Беларусь!», «Каждое воскресенье в Беларуси — кровавое», «Хватит кормить диктатуру!»

23 ноября группа пенсионеров прошла по центру города, затем участники акции почтили память жертв политических репрессий у монумента жертвам политических репрессий на Тришинском кладбище.
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Тэги: Марш пенсионеров Персона: Роман Кисляк Город: Брест

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