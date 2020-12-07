«Россия может показать, что является дружественным Беларуси государством — именно Беларуси, а не Лукашенко»

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Член президиума Координационного совета Павел Латушко считает, что Россия может показать, что является дружественным именно Беларуси государством, а не Лукашенко.

Фото pixabay.com

«Мы неоднократно подчеркивали потенциал России в качестве медиатора, — отметил он в комментарии «Дождю». — Но для этого важно прекратить вмешиваться во внутренние процессы в Беларуси через поддержку нелегитимного президента и продвигать свое видение реформы конституции».

По его словам, руководство РФ должно прислушаться к воле белорусского народа и важно перестать ее недооценивать и игнорировать. 

«Международной практикой разработана система сдержек и противовесов, которой Россия вполне может воспользоваться, показав раз и навсегда, что она является дружественным Беларуси государством — именно Беларуси, а не Лукашенко», — подчеркнул Латушко.

Он также заметил, что личные привязанности «не должны стоить миллионов разрушенных судеб белорусов, а также растраты десятков миллиардов долларов в поддержку утратившего доверие народа Лукашенко».

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Тэги: Беларусь-Россия Координационный совет для трансфера власти Персона: Павел Латушко

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