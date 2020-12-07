В Минске на акции пенсионеров задержаны корреспонденты «Белсата»

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В Минске 7 декабря во время очередной акции пенсионеров — Марша мудрости задержаны журналистка «Белсата» Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич.

Фото носит иллюстративный характер

По информации телеканала, журналистов вначале отвезли в Советское РУВД, а затем в изолятор на Окрестина.

Около сотни демонстрантов собрались в 12 часов на площади Якуба Коласа, чтобы затем пройти колонной по проспекту Независимости в сторону Красного костела.

Телеграм-каналы сообщают, что ГАИ перед началом марша перекрыла подъезды к площади Якуба Коласа. Рядом с площадью были припаркованы автобусы и микроавтобусы силовиков. На самой площади стоят тракторы — здесь проводят какие-то ремонтные работы.

Силовики в полной амуниции заблокировали выход с площади участникам марша и не дали колонне пройти по проспекту Независимости. Люди передвигались по площади небольшими группами и скандировали «Мы гуляем!». Правоохранители в мегафон призывают их разойтись, предупреждали об ответственности.

Телеграм-каналы также сообщают о задержаниях некоторых участников акции.

Марш пенсионеров проходит в Минске регулярно с 5 октября по понедельникам.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Марш пенсионеров Персона: Любовь Лунева Иван Куракевич Город: Минск

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