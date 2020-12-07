«После выборов стало ясно, что многие члены ФПБ не разделяют позицию профбоссов, и люди ушли из этой организации»

С августа 2020 года количество вступивших в независимые профсоюзы работников увеличилось на 20%, сообщил БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Он также отметил тенденцию выхода работников из провластных профсоюзов. По оценкам БКДП, из Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) вышло 20-30%.

«Одним из толчков этому послужил скандал с прямым вовлечением ФПБ в политику. Как вы знаете, ее глава Михаил Орда возглавлял избирательный штаб Лукашенко, подавляющее число членов избирательных комиссий были членами ФПБ. То есть профорганизация рассматривалась как несущая конструкция режима. После выборов стало ясно, что многие члены ФПБ не разделяют позицию верхушки, профбоссов, и люди приняли решение уйти из этой организации», — сказал Ярошук.

К примеру на МТЗ, по его словам, около 50% вышло из провластного профсоюза, активно люди покидали профсоюзы и других столичных и республиканских предприятий.

«Вполне закономерным стал приход их части в независимые профсоюзы. Что касается протестных движений, забастовок, то они проходят главным образом там, где есть наша организация. На «Беларуськалии», «Нафтане», «Гродно Азоте» изначально была высокая самоорганизация и более высокий уровень защиты работников со стороны независимых профсоюзов», — отметил глава БКДП.

«Процесс укрепления рядов независимого профсоюзного движения продолжается. Мы в начале 2000-х вынуждены были покинуть столичные предприятия, где были разгромлены независимые профсоюзы: МТЗ, МАЗ, Минский моторный завод. Мы вернулись на эти предприятия, вернулись на Минский электротехнический завод, Минский завод колесных тягачей», — отметил Ярошук.

Члены независимых профсоюзов подвергаются давлению в связи с призывом к общенациональной забастовке. «Наши люди на этих предприятиях — лучшие люди, наиболее квалифицированные и грамотные работники. Многие, кто пришел к нам в последнее время, были уволены. Сейчас начинаются суды: наши юристы и адвокаты, которые помогают нам, подали иски на восстановление уволенных, а по нашим оценкам это около 100 человек — и на минских предприятиях, и «Беларуськалии» (55 человек), «Нафтане», «Гродно Азоте», — отметил председатель БКДП.

По его мнению, иногда давление на работников на предприятиях, наоборот, подстегивает людей к решительным действиям, вступлению в независимые профсоюзы и присоединению к стачке.

«Протестное настроение в той или иной форме живет в трудовых коллективах, и оно позволяет нам рассчитывать на развитие независимого профсоюзного движения», — сказал Ярошук. По его словам, помогает этому и созданная Координационным советом по урегулированию политического кризиса в стране площадка «Профсоюз онлайн».

Он отметил, что независимые профсоюзы вернулись в такие сферы, как здравоохранение и образование, где их давно не было. «Проблема заключается в разрешительном принципе создания первичной организации на предприятии. При этой власти на это рассчитывать не приходится», — сказал профсоюзный лидер.

«Но мы, с одной стороны, с оптимизмом смотрим в будущее, что касается развития профсоюзного движения, но отдаем себе отчет, что настоящее развитие будет возможно только после перемен. Все препятствия и дискриминационные правовые нормы должны быть устранены, и это произойдет только после перемен. Вот тогда и начнется настоящее профсоюзное движение в стране», — заключил Ярошук.