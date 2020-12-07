Поликлиники Гродненщины продолжат оказание плановой медпомощи в обычном режиме

Поликлиники Гродно и Гродненской области не прекратят оказание плановой медицинской помощи и продолжат работать в обычном режиме, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

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По ее словам, по последним данным в регионе отмечается снижение обращений пациентов, как взрослых, так и детей, в учреждения здравоохранения по поводу острых респираторных инфекций.

«На минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, было зарегистрировано снижение показателя заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 3,9%. Поэтому в поликлиниках Гродненской области продолжается оказание плановой медицинской помощи пациентам, в настоящее время отсутствует необходимость введения дополнительных ограничений», — сказала она.

По информации пресс-службы министерства, в поликлиниках можно записаться на плановый прием к врачам-специалистам, в том числе к онкологу, офтальмологу, неврологу и другим. Сохранен прием врачей общей практики, которые обучены и оказывают помощь по смежным специальностям, в полном объеме осуществляется оказание медпомощи в женских консультациях.

При этом беременные, говорится в сообщении, могут получить консультацию врача-акушера-гинеколога и по телефону. Медицинская помощь пожилым пациентам максимально ориентирована на ее оказание по месту жительства (пребывания). Организована выписка рецептов максимально до шести месяцев, а также выписка рецептов лекарственных средств за полную стоимость по телефону.

Кроме того, работают call-центры, где пациенты могут получить информацию об организации консультативной помощи в поликлинике и о записи на отсроченную консультацию после нормализации эпидемиологической обстановки.

В Гродненской области, сообщает пресс-служба Минздрава, продолжается оказание медицинской помощи в стационарных условиях детям, беременным, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Сохранено оказание кардиохирургической помощи, проведение медико-социальной экспертизы и других видов специализированной помощи. При этом перед госпитализацией пациенты в обязательном порядке должны пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Во всех поликлиниках, в том числе детских, организован отдельный вход для температурящих пациентов, проводится термометрия, говорится в сообщении.

Ранее телерадиокомпания «Гродно» со ссылкой на решение главного управления здравоохранения облисполкома сообщила, что поликлиники Гродно и Гродненской области временно приостанавливают оказание плановой медпомощи в связи с неблагоприятной эпидситуацией и для оказания своевременной квалифицированной помощи пациентам с COVID-19 и людям, контактным с ними.

На сегодня плановая медпомощь временно не оказывается только в столичных поликлиниках.