Караев об убийстве Романа Бондаренко: единственно достойное реагирование — меньше шума вокруг этого

Бывший министр внутренних дел, ныне занимающий должность помощника Александра Лукашенко — инспектора по Гродненской области, Юрий Караев прокомментировал ситуацию с убийством Романа Бондаренко .

«Я думаю, об этом случае уже много рассказано, и единственно достойное реагирование — меньше шума вокруг этого, не делать на этом никаким сторонам никаких спекуляций», — сказал чиновник в программе «Неделя» на СТВ .

По его словам, главным здесь является «упокоение души человека».

«Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому», — подчеркнул экс-глава МВД.

Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми был украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.