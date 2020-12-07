Сразу семь человек погибли в огне за сутки

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Сразу семь жителей Беларуси погибли в огне за минувшие дежурные сутки, сообщает МЧС.

Фото носит иллюстративный характер

Так, беда постучалась в дома в поселке Видзы (Браславский район; погибла 92-летняя пенсионерка), деревни Заборовцы (Пинский район; погиб 70-летний пенсионер), деревни Городецкая (Краснопольский район; 60-летний мужчина), Березино (Минская область; 40-летний мужчина), агрогородке Турково (Миорский район; 62-летний пенсионер), агрогородке Краснодворцы (Солигорский район; 33-летний мужчина), Минске (74-летняя пенсионерка).

Всего с начала года на территории страны произошло 5635 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 5722), на которых погибли 554 человека (432).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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