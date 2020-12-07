Транспортный коллапс на границе продолжается

/ Общество
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Напряженная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, больше всего фур находится на литовском направлении — более 1040:

  • «Каменный Лог» — более 410;         
  • «Бенякони» — более 240;
  • «Привалка» — более 200;
  • «Котловка» — более 190.

Более 250 грузовиков «мерзнет» на выезде в Польшу:

  • «Брузги» — более 150;
  • «Берестовица» — более 100.   

Почти столько же (более 200) стоит в «колейке» на белорусско-латвийской границе:

  • «Григоровщина» — более 100;
  • «Урбаны» — более 100.
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Тэги: очереди фур на границе