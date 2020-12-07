Транспортный коллапс на границе продолжается
Напряженная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, больше всего фур находится на литовском направлении — более 1040:
- «Каменный Лог» — более 410;
- «Бенякони» — более 240;
- «Привалка» — более 200;
- «Котловка» — более 190.
Более 250 грузовиков «мерзнет» на выезде в Польшу:
- «Брузги» — более 150;
- «Берестовица» — более 100.
Почти столько же (более 200) стоит в «колейке» на белорусско-латвийской границе:
- «Григоровщина» — более 100;
- «Урбаны» — более 100.