Транспортный коллапс на границе продолжается

Напряженная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, больше всего фур находится на литовском направлении — более 1040:

«Каменный Лог» — более 410;

«Бенякони» — более 240;

«Привалка» — более 200;

«Котловка» — более 190.

Более 250 грузовиков «мерзнет» на выезде в Польшу:

«Брузги» — более 150;

«Берестовица» — более 100.

Почти столько же (более 200) стоит в «колейке» на белорусско-латвийской границе: