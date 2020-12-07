В Беларусь начал поступать холодный континентальный воздух

Сегодня территория Беларуси останется под влиянием периферии антициклона, при этом начнет поступать холодный континентальный воздух.

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый, местами в западных районах до сильного (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха 0..-6°C.

В Минске без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха: