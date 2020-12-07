В Беларусь начал поступать холодный континентальный воздух

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Сегодня территория Беларуси останется под влиянием периферии антициклона, при этом начнет поступать холодный континентальный воздух.

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый, местами в западных районах до сильного (объявлен желтый уровень опасности).

Максимальная температура воздуха 0..-6°C.

В Минске без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха:

  • утром -5..-7°C,
  • днем -3..-5°C,
  • вечером -5..-7°C.
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Тэги: погода

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