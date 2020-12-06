Милиция задержала более 30 участников квест-игры в Новополоцке

/ Общество
Просмотров: 215

В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления протоколов.

По данным милиции, вечером 5 декабря сотрудники патрульно-постовой службы заметили группу людей на городском пляже возле реки Западная Двина. Для установления личностей и факта отсутствия противоправных действий 33 участника мероприятия доставили в ГОВД, сообщает gorod214.by.

Граждане пояснили, что собрались для участия в квест-игре «Бессонница». После этого их отпустили.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: квест задержания МВД Город: Новополоцк

Другие материалы на эту тему:

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Первый замглавы МВД о президенте, который «избран законно», и «генерале Некста»

Первый замглавы МВД о президенте, который «избран законно», и «генерале Некста»

Новости полицейского государства. Зачем Лукашенко перетасовывает силовиков?

Новости полицейского государства. Зачем Лукашенко перетасовывает силовиков?