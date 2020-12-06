За сутки в Беларуси зарегистрировали 1878 случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1878 новых случаев COVID-19.

За истекшие сутки также скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

5 декабря было зарегистрировано 1896 новых случаев COVID-19 и умерло восемь человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 147 157, умерло 1207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 124 тыс. 774 пациента. Выписаны из учреждений здравоохранения за сутки 2435 пациентов с COVID-19. За сутки также выполнено 31 756 тестов. Всего в стране проведено 3 430 515 тестов.

4 декабря в Витебске на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем. «Спрос будет прежде всего за сохранность жизни. Я хочу, чтобы все услышали: главное — сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит СИЗов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека — спасибо. С лекарствами спасли — тоже вам спасибо. Но погиб человек — за каждого ответите. Вот что самое главное — сохранить жизнь человека», — сказал он.

Лукашенко также рассказал, что в Беларуси на 4 декабря насчитывается 21,5 тысячи пациентов с коронавирусными пневмониями, на аппаратах ИВЛ находятся 519 больных. При этом он заявил, что не следует идти на поводу у отдельных «профессиональных» сообществ и акцентировать внимание на цифрах. Некоторые показатели, отметил Лукашенко, зависят от числа проведенных тестов — чем их больше, тем больше выявлено и зараженных. Гораздо важнее, по его словам, что помощь больным с коронавирусной инфекцией в Беларуси «оказывается в полном объеме и имеются достаточные ресурсы, чтобы продолжать лечение».