Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске, Гродно и Бресте в ходе воскресных акций. Список задержанных публикует spring96.org.

По информации очевидцев, которую публикуют телеграм-каналы и чаты, в столице задержания прошли в районе торгового центра «Рига» на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, где в это время гуляли горожане с детьми, на улице Асаналиева, возле станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».

В Сухарево силовики задержали местных жителей возле поликлиники № 10. Также сообщают о жестком задержании на улице Розы Люксембург.

В Минске задержана мать журналиста этой радиостанции Анны Соусь — 79-летняя Лариса Соусь с бело-красно-белым зонтом. Она доставлена в Октябрьское РУВД столицы.

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Сообщения о задержаниях поступали с улицы Руссиянова в столичном районе Уручье.

Также были задержаны некоторые участники марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).