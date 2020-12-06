Несмотря на задержания, жители Минска и ряда других населенных пунктов Беларуси продолжают выходить на локальные марши.

В телеграм-каналах и чатах очевидцы сообщают о задержаниях в столице в районе станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».

В Сухарево силовики задержали местных жителей возле поликлиники № 10. Также сообщают о жестком задержании на улице Розы Люксембург.

Как передает «Радыё Свабода», в Минске задержана мать журналиста этой радиостанции Анны Соусь — 79-летняя Лариса Соусь с бело-красно-белым зонтом. Она доставлена в Октябрьское РУВД столицы.

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Сообщения о задержаниях поступали с улицы Руссиянова в столичном районе Уручье.

Также были задержаны некоторые участники марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.

Большие колонны жителей Минска прошли по улице Червякова в центре столицы, а также по улице Голубева в районе Юго-Запад. Марши прошли также на улицах Осипенко, Веры Хоружей, Кульман, Куйбышева, Ангарской, Янки Мавра и других.

В Заводском районе двум колоннам местных жителей удалось объединиться в одну.

Марши жителей прошли и в районах Уручье, Зеленый Луг, Малиновка, Чижовка, Сухарево, Сокол (вблизи столицы), ЖК «Маяк Минска»; поселках Колодищи и Боровляны под Минском.

Локальные марши прошли в районе столичной «площади Перемен», после событий на которой погиб минчанин Роман Бондаренко.

В столичном Киевском сквере также прошла колонна с бело-красно-белыми флагами.

Помимо Минска марши прошли в Гродно, Дзержинске, Заславле и других населенных пунктах.

Третье воскресенье подряд акция сторонников перемен проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Тем временем в это воскресенье силовики также решили изменить тактику, сосредоточив свои силы именно в районах Минска. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, к полудню ограждения были демонтированы. Также к этому времени было снято оцепление вокруг стелы «Минск — город-герой». При этом интернет сегодня власти не отключали, однако на всей территории страны был заблокирован доступ к Telegram.