Видеофакт. Силовик коленом сдавливает голову задержанному в Минске

Во время попытки разгона Марша Воли на минской улице Розы Люксембург силовики повалили мужчину на землю, и один из них коленом сдавливал тому голову.

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Спецтехника сейчас рассредоточена в основном именно в районах Минска. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждения демонтированы. Также снято оцепление вокруг стелы «Минск — город-герой».