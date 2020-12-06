Видеофакт. Силовик коленом сдавливает голову задержанному в Минске

/ Общество
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Во время попытки разгона Марша Воли на минской улице Розы Люксембург силовики повалили мужчину на землю, и один из них коленом сдавливал тому голову.

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Спецтехника сейчас рассредоточена в основном именно в районах Минска. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждения демонтированы. Также снято оцепление вокруг стелы «Минск — город-герой».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: милицейское насилие ОМОН Город: Минск

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