Жителя Витебска будут судить за распыленный в милиционеров перцовый газ

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Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел».

Фото УСК по Витебской области

По данным областного УСК, днем 25 октября 26-летний житель Витебска распылил в сторону милиционеров перцовый баллончик во время их попытки разгона уличной акции протеста.

В этот же день мужчина был задержан сотрудниками милиции. В СК уточнили, что «при задержании он оказал активное сопротивление и также распылил в сторону милиционеров перцовый газ».

Задержанного заключили под стражу. Уголовное дело в его отношении передано прокурору для направления в суд.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: перцовый газ МВД милиция Город: Витебск

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