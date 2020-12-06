Более 900 грузовиков застряли в пунктах пропуска на выезд в Литву

На белорусско-литовской границе утром 6 декабря выезда в Литву ожидают более 900 грузовиков. Очередь также наблюдается на границе с Латвией и Польшей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» стоит более 150 грузовиков. В «Каменном Логе» застряли еще 350 большегрузов, в «Беняконях» — 250 и в «Привалке» — 220.

В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе стоит более 110 грузовиков. Еще более сотни ожидают в «Урбанах».

На выезд в Польшу в пункте «Брузги» застряли более 140 машин. Очередь из 90 фур наблюдается в «Берестовице», еще 20 грузовиков стоят в «Козловичах».