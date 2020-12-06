Лукашенко — президенту Финляндии: Приглашаю к совместной работе в целях сохранения существующих контактов

Александр Лукашенко поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинисте с Днем независимости.

Источник: utu.fi

«К этому празднику, проникнутому чувством глубокого патриотизма, финны прошли долгий сложный путь. Сегодняшнее поколение может гордиться достижениями своих предков, которые создали современную красивую страну», — говорится в поздравлении.

«За последние годы Минск и Хельсинки открыли много дополнительных возможностей в разных отраслях: лесной промышленности, охране окружающей среды и зеленых технологиях, — отметил Лукашенко. — Приглашаю к совместной работе в целях сохранения существующих контактов на уровне правительственных структур, деловых кругов, предприятий и местных властей».