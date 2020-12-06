По словам экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, за время, прошедшее после выборов, « протест стал частью нашей жизни, такой же неотъемлемой, как работа или время с семьей».

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Она назвала главное достижение этих месяцев: это «не санкции, не мировое непризнание нелегитимности клана Лукашенко, не программы помощи и реформ», а то, что белорусы «научились отстаивать свои права, не соглашаться громко и во всеуслышание, заботиться друг о друге, требовать от государства выполнять свою работу, гордиться, что мы — белорусы».

Тихановская не сомневается, что победа сторонников перемен неизбежна, а это означает прекращение правления режима Лукашенко.

В то же время, отметила она, важно помнить, какова цена этого, и больше не позволить оказаться в ситуации, когда придется платить ее снова.

«Каждый из нас несет ответственность за то, в какой Беларуси мы будем жить. Каждый из нас теперь знает, что равнодушие и неучастие в общественной жизни делает нас уязвимыми. Каждый знает, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. И мы с вами отдали огромное количество усилий, чтобы эта строка в Конституции в конце концов стала правдой», — заявила экс-кандидат.

Политик поддержала всех, кто собирается в воскресенье выйти в свой двор, район и город, так как каждый марш — это напоминание о том, что «белорусы не сдадутся»: «Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления. И напомним об этом каждому, кто окажется в Единой Книге Регистрации Преступлений».