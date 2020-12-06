«Меня б хватило только на сутки, а там замерзнуть — и все, и меня нету». Алексиевич рассказала, что спасло ее от ареста

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Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич рассказала, как ей удалось не попасть под арест.

Отвечая на вопрос в интервью радио «Эхо Москвы», о страхе, писательница рассказала, что «был такой день, когда они [власти] последних людей из Координационного совета арестовали».

«Мне люди звонили и сообщали, которые там живут, что ради бога не выходи на улицу. Узнала пресса, они пришли и как бы защитили меня. Потом послы пришли все. Я дружескому такому участию была потрясена. И все это меня спасло», — отметила она.

Алексиевич считает, что не выжила бы в заключении, так как «мне не 30 лет»: «Я боюсь в силу того, что я из-за своей болезни этого бы не выдержала. С моим тройничным нервом меня б хватило только бы на сутки, а там замерзнуть — и все, и меня нету».

Писательница подчеркнула, что это даже не страх, а варварство и беспомощность.

«И, конечно, это гнев. Я думаю, накапливается гнев в обществе. То, что власть сегодня делает — это накапливается гнев в обществе. Вот, например, мне звонят друзья. Они выходят на улицу обязательно с паспортом. Даже в магазин чтобы выйти, надо два раза показать паспорт. Что должен чувствовать человек, который за молоком должен выйти с паспортом? И вокруг все как будто свои люди, только в балаклавах», — заметила Нобелевский лауреат.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Координационный совет для трансфера власти репрессии Персона: Светлана Алексиевич

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