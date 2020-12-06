Туман, гололед, гололедица: чего еще ожидать от погоды в воскресенье

В воскресенье, 6 декабря, погоду в нашей стране продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.

Ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, существенных осадков не прогнозируется.

В некоторых районах сгустится туман, будет гололед. На отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности.

Температура воздуха максимальная днем -4..+2°C (в западных регионах воздух прогреется до +3..+6°C).

Столбик термометра в столице покажет:

утром -1..-2°C;

днем около 0°C;

вечером -3..-5°C.

При порывистом ветре спсатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).