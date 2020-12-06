Туман, гололед, гололедица: чего еще ожидать от погоды в воскресенье
В воскресенье, 6 декабря, погоду в нашей стране продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой.
Ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, существенных осадков не прогнозируется.
В некоторых районах сгустится туман, будет гололед. На отдельных участках дорог — гололедица.
Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Из-за неблагоприятного погодного явления
Температура воздуха максимальная днем -4..+2°C (в западных регионах воздух прогреется до +3..+6°C).
Столбик термометра в столице покажет:
- утром -1..-2°C;
- днем около 0°C;
- вечером -3..-5°C.
При порывистом ветре спсатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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