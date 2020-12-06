Умер звезда советского футбола, автор победного гола в финале ЧЕ-1960
В возрасте 83-х лет скончался один из советских футболистов-легенд, заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник.
В историю европейского футбола воспитанник ростовского «Буревестника» вошел, как автор победного гола финале первого континентального первенства.
Он защищал цвета «Ростсельмаша», СКА, ЦСКА и «Спартака».
На его счету 29 матчей в составе сборной СССР (20 голов), с которой также завоевал серебро ЧЕ-1964.
Он является кавалером Рубинового ордена УЕФА «За заслуги».