СК вызвал на допрос всех сотрудников сайта «Наша Ніва»

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Все 20 сотрудников сайта «Наша Ніва» вызваны в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу главного редактора Егора Мартиновича.

Егор Мартинович

«Все 20 человек — свидетели того, как я возводил клевету на заместителя министра внутренних дел Барсукова», — написал Мартинович в социальных сетях.

23 сентября Мартинович был задержан на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 188 УК (клевета). В квартире, где он проживает с женой, сотрудницей портала tut.by Адарьей Гуштын, был проведен обыск с изъятием всей цифровой техники, телефонов, флешек, сим-карт, паспортов.

Поводом для уголовного дела стало опубликованное 17 августа интервью с одним из диджеев, включивших 6 августа во время официального мероприятия в Киевском сквере Минска песню Виктора Цоя «Перемен»; в этом интервью упоминается заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. 

24 сентября СК заявил, что, «по данным следствия, в середине августа текущего года на интернет-ресурсе «Наша нива» размещена публикация, содержащая заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство и порочащие заместителя министра внутренних дел Беларуси».

Ст. 188 предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет.

29 октября Александр Лукашенко назначил 55-летнего Барсукова своим помощником по Минску, уволив в запас по возрасту.
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Тэги: Следственный комитет свобода слова Персона: Егор Мартинович Александр Барсуков

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