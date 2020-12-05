«Это четкий сигнал белорусским властям о том, что мир никогда не смириться с массовыми репрессиями»

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Глава правозащитного центра «Весна» Алесь Бяляцкий и его организация получили престижную премию Right Livelihood Award.

Во время торжественного вручения белорусский правозащитник отметил, что «уже полгода его соотечественники ведут захватывающую борьбу за права человека, за демократию и справедливость, борьбу с последним диктатором Европы», сообщает spring96.org.

Он расценил вручение этой премии не только как признание качества работы «Весны», но и как знак солидарности всего демократического мира с белорусским народом.

«Это и четкий сигнал белорусским властям о том, что мир никогда не смириться с массовыми нарушениями прав человека. Если мы не хотим, что Беларусь превратилась в ГУЛАГ, надо поддерживать белорусский народ», — заявил Беляцкий.
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Тэги: права человека ПЦ Вясна Персона: Алесь Бяляцкий

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