Тихановская посетит США

Во время недели инаугурации 46-го президента США в Вашингтон с визитом собирается наведаться Светлана Тихановская.

В интервью Washington Post она рассказала ло планах будущего визита. Так, я частности, политик призналась, что хочет сказать спасибо уходящей администрации за помощь народу Беларуси.

«В то же время я с нетерпением жду развития прочных отношений с новой администрацией в целях содействия демократическому переходу в Беларуси», — отметила она.

Говоря о насилии со стороны власти, Тихановская призвала международное сообщество «усилить свою поддержку».

«Мы нуждаемся в большей помощи со стороны Соединенных Штатов. Я обращаюсь к конгрессу США с призывом принять закон о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси от 2020 года», — заявила Тихановская, добавив, что протесты оппозиции «не прозападные и не антироссийские», а «пробелорусские».