Поликлиники Гродненщины приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19

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Поликлиники и амбулатории Гродно и Гродненской области временно приостанавливают оказание плановой медицинской помощи, сообщила телерадиокомпания «Гродно» со ссылкой на решение главного управления здравоохранения облисполкома.

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Решение принято в связи с неблагоприятной эпидситуацией и для оказания своевременной квалифицированной помощи пациентам с COVID-19 и людям, контактным с ними.

Все амбулаторные поликлинические заведения Гродно и области перешли в режим оказания экстренной помощи в условиях пандемии коронавируса. Вызовы врача на дом принимаются до 18:00. Талоны к специалистам, которые касаются плановой помощи, не выдаются. Такие врачи задействованы в оказании помощи пациентам с симптомами респираторной инфекции и температурой на приеме в поликлиниках, на дому в составе контактных бригад.

Начальник управления организации медпомощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Светлана Лазута в эфире телеканала сообщила, что большая часть медработников, это более 1.600 врачей, переучены для работы с пациентами с COVID-19 — окулисты, неврологи, травматологи и другие.

Поликлиники области продолжают оказывать некоторые виды экстренной помощи, не связанной с коронавирусом. Для этого в заведениях приняты меры по разграничению потоков пациентов. Плановая помощь продолжает оказываться детям, также сохранились некоторые виды специализированной медицинской помощи.

С 4 декабря, напомним, также прекращено оказание плановой медицинской помощи пациентам в поликлиниках Минска.

По информации Минздрава, на 5 декабря число зарекгистрированых случаев COVID-19 в Беларуси достигло 145.279, умерло 1.198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Гродно

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