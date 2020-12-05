Статкевич: свободолюбивый, солидарный и мужественный народ больше не загонят в стойло

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Политзаключенный Николай Статкевич прислал супруге Марине Адамович очередное письмо.

Как отмечает узник, тот «уровень насилия и беззакония, да в самое темное и холодное время, конечно влияет на настроение людей».

Однако он призывает не терять надежду и не падать духом.

«Главное уже сделано — мы теперь Народ. А свободолюбивый, солидарный и мужественный Народ назад в стойло больше не загонят», — подчеркнул Статкевич.

Про его мнению, «черные времена подходят к концу», а «неадекватные действия черных существ только уменьшают это время».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста репрессии Персона: Николай Статкевич Марина Адамович

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