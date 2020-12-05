В Литве могут ввести чрезвычайное положение
Если власти литовского государства не смогут обычными методами изменить к лучшему ситуацию с пандемией, в стране могут ввести чрезвычайное положение.
Как сообщил президент Гитанас Науседа в интервью
«Особенное беспокойство вызывает тот факт, что невзирая на карантинные ограничения и достаточно строгие меры, которые мы использовали в прошлом, результат не лучше, а ситуация ухудшается», — сказал он.
Президент подчеркнул, что «мы прокомментируем все в воскресенье или в понедельник. Прежде всего, сами эксперты прокомментируют, что они предлагают и уходящей, и новой власти сделать».