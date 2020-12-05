БелаПАН назвал причины, по которым не будет проводить традиционный опрос по определению лучших спортсменов страны

Информационная компания БелаПАН не будет определять лучших спортсменов страны по итогам нынешнего года в ходе традиционного опроса журналистов.

Решение принято в связи с тем, что спортсмены и журналисты по объективным и субъективным причинам оказались в неравных условиях:

1. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 были отменены или перенесены на следующий год многие крупные международные соревнования с участием белорусских спортсменов (летние Олимпийские игры, чемпионат мира по хоккею, Уимблдонский теннисный турнир и др.).

2. Спортсмены, выступившие против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении инакомыслящих, оказались под давлением и санкциями со стороны чиновников.

3. Политическая позиция спортсменов может в значительной степени повлиять на выбор журналистов в силу их собственных взглядов или (и) возможной негативной реакции работодателя (опрос не является анонимным). Определенное влияние политических взглядов спортсменов на выбор респондентов прослеживалось в ходе опросов в предыдущие, более спокойные с точки зрения общественно-политической обстановки годы.

По причинам, изложенным в пунктах 1 и 2, БелаПАН в нынешнем году не будет участвовать в подобных опросах коллег.

Решение о проведении опроса по итогам 2021 года также будет приниматься в зависимости от выполнения международного спортивного календаря в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и ситуации в белорусском спорте.

Опросы спортивных журналистов, работающих в СМИ различных форм собственности, клубах, федерациях, иных учреждениях, БелаПАН проводил с 2000 года.

Лауреаты прошлых лет:

2019 — Александра Романовская (фристайл, акробатика) и Андрей Арямнов (тяжелая атлетика) (94 респондента);

2018 — Анна Гуськова (фристайл, акробатика) и Владислав Гончаров (прыжки на батуте) (101);

2017 — Арина Соболенко (теннис) и Антон Кушнир (фристайл, акробатика) (103);

2016 — Мария Мамошук (борьба) и Владислав Гончаров (прыжки на батуте) (85);

2015 — Марина Арзамасова (легкая атлетика, бег) и Василий Кириенко (велоспорт-шоссе) (88);

2014 — Дарья Домрачева (биатлон) и Антон Кушнир (фристайл, акробатика) (77);

2013 — Виктория Азаренко (теннис) и Сергей Рутенко (гандбол) (103);

2012 — Виктория Азаренко (теннис) и Сергей Мартынов (пулевая стрельба) (101);

2011 — Дарья Домрачева (биатлон) и Алим Селимов (греко-римская борьба) (100);

2010 — Дарья Домрачева (биатлон) и Алексей Гришин (фристайл, акробатика) (100);

2009 — Екатерина Карстен (гребля академическая), Роман Петрушенко и Вадим Махнев (гребля на байдарках) (101);

2008 — Оксана Менькова (легкая атлетика, метание молота) и Андрей Арямнов (тяжелая атлетика) (100);

2007 — Екатерина Карстен (гребля академическая) и Иван Тихон (легкая атлетика, метание молота) (100);

2006 — Екатерина Карстен (гребля академическая) и Дмитрий Дащинский (фристайл, акробатика) (75);

2005 — Екатерина Карстен (гребля академическая) и Иван Тихон (легкая атлетика, метание молота) (73);

2004 — Юлия Нестеренко (легкая атлетика, бег) и Игорь Макаров (дзюдо) (105);

2003 — Наталья Цилинская (велоспорт-трек) и Иван Тихон (легкая атлетика, метание молота) (66);

2002 — Наталья Цилинская (велоспорт-трек) и Алексей Гришин (фристайл, акробатика) (68);

2001 — Янина Корольчик (легкая атлетика, толкание ядра) и Иван Иванков (спортивная гимнастика) (60);

2000 — Екатерина Карстен (гребля академическая) и Игорь Басинский (пулевая стрельба) (64).