«2021 год будет в буквальном смысле катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе»

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В 2021 году в связи с последствиями пандемии миру может грозить самый сильный за 75 лет гуманитарный кризис.

Фото pixabay.com

Как пишет DW, такой прогноз озвучил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, «2021 год будет в буквальном смысле катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе».

Он также добавил, что десятки стран поставлены перед непосредственной угрозой голода.

«В следующем году мы не сможем профинансировать все… поэтому нам придется расставлять приоритеты», — отметил глава ВПП.

Бизли считает, что богатые страны не должны подавлять бедные в борьбе за вакцины от коронавируса.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Дэвид Бизли

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