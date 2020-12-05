В Беларуси обновлен суточный рекорд выявленных случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.896 новых случаев COVID-19, что является рекордным приростом с начала эпидемии коронавируса в Беларуси.

За истекшие сутки также скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 145.279, умерло 1.198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 122 тыс. 339 пациентов, в том числе 10.884 — за последние сутки. Выписаны из учреждений здравоохранения за сутки 1.768 пациентов с COVID-19.

За сутки также выполнено 30.870 тестов. Всего в стране проведено 3.398.759 тестов.

4 декабря в Витебске на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем.

«Спрос будет прежде всего за сохранность жизни. Я хочу, чтобы все услышали: главное — сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит СИЗов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека — спасибо. С лекарствами спасли — тоже вам спасибо. Но погиб человек — за каждого ответите. Вот что самое главное — сохранить жизнь человека», — сказал он.