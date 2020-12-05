Объявлен желтый уровень опасности

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой.

Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый до 15-18 м/с).

Температура воздуха максимальная днем -1..+4°C (по юго-западу +5..+8°C).

При порывистом ветре спсатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).