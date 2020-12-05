«Барон усы подкрутит выше… Ну, мир, держись! Из дома вышел!» Коллеги прочли новый стих Максима Знака
Юристы, члены Координационного совета и защитники Максима Знака прочли его новый стих.
Максим, находящийся с 8 сентября за решеткой СИЗО КГБ «продолжает писать стихи и вдохновлять коллег и других белорусов», отмечает КС.
Барон с утра кряхтит натужно….
Нужно!
И до обеда непременно
Всем нужен подвиг ежедневно,
Все подвига привычно ждут…
А он устал… Ну сколько можно?..
Сложно
В рутине подвиг находить.
Не мёд Мюнхгаузеном быть!
Героем быть – нелёгкий труд!..
Зеваки могут потешаться,
смеяться!
Но всех зевак барон простит –
Великодушен и открыт:
Ему достаточно лишь взгляда,
Чтобы восторженно смотрел
пострел
Или девчонка в платье,
А повезёт – ещё и мать их.
И больше – ничего не надо…
А надо просто не мешать
Красивый подвиг совершать!
Барон усы подкрутит выше…
Ну, мир, держись! Из дома вышел!