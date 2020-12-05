«После того, как РФ не поддержала белорусский народ, она потеряла шанс на объединение»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич считает невозможным объединение России и Беларуси.
Как заявила она в интервью радиостанции
Она считает, что сегодня «речь может идти только о собственном государстве». А стратегию отношений Беларуси и России будут определять новые политики.
Алексиевич убеждена, что народ Беларуси не станет «губернией» России.
Писательница полагает, что внешнеполитический курс Беларуси должен быть направлен по сближению с ЕС.
«После того, как Россия не поддержала белорусский народ, до 11% упало доверие к России. Она потеряла этот шанс. Я думаю, что белорусы будут выбирать европейский путь. Белорусы — это европейские люди. Это люди, у которых ориентация европейская», — заявила Нобелевский лауреат.