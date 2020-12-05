Что случилось с валютой

/ Экономика
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Прошедшая рабочая неделя (30 ноября — 4 декабря) на БВФБ зафиксировала падение одной и роста четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки упал:

  • доллар — на 0,012 пункта (с 2,5817 до 2,5697 белорусского рубля).

Рост продемонстрировали:

  • евро — на 0,0451 пункта (с 3,0794 до 3,1245 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0559 пункта (с 3,4056 до 3,4615 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — на 0,1262 пункта (с 6,8639 до 6,9901 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — на 0,0169 пункта (с 9,0697 до 9,0866 белорусского рубля за 100 гривен).

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Тэги: валюта

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