Что случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (30 ноября — 4 декабря) на БВФБ зафиксировала падение одной и роста четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки упал:

доллар — на 0,012 пункта (с 2,5817 до 2,5697 белорусского рубля).

Рост продемонстрировали:

евро — на 0,0451 пункта (с 3,0794 до 3,1245 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0559 пункта (с 3,4056 до 3,4615 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — на 0,1262 пункта (с 6,8639 до 6,9901 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — на 0,0169 пункта (с 9,0697 до 9,0866 белорусского рубля за 100 гривен).

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