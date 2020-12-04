Тихановская направила папе римскому Франциску письмо с просьбой высказаться о ситуации в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к папе римскому Франциску с письмом, в котором попросила понтифика высказаться о ситуации в стране. Полный текст письма, написанного в конце ноября, но отправленного только 4 декабря, опубликован на официальном сайте Тихановской.

Отмечается, что письмо стало ответом на приглашение к диалогу, к которому папа Франциск призвал всех людей доброй воли в своей энциклике Fratelli Tutti («Все братья»). Тихановская в письме рассказала понтифику, что белорусский народ «с древности выживал благодаря общинной солидарности и самоорганизации», однако, пережив «столетия войн, нищеты, угнетения, репрессий и различных катаклизмов, в том числе аварию на ЧАЭС», в 1994 году избрал власть, «обещавшую стабильность и безопасность, как оказалось — ценой свободы, права выбора и самостоятельности».

«Современная государственная власть, построенная на принципе жесткой вертикали и сконцентрированная в руках одного человека, всячески препятствовала любым несанкционированным сверху формам проявления сообщества и солидарности, — отметила она. — Любая совместная деятельность в рамках ассоциаций — будь-то неправительственные организации, религиозные общины, политические партии, профессиональные союзы — была или запрещена, или жестко контролировалась и подавлялась. Слова "демократия, свобода, справедливость и единство", и даже само слово "народ" звучали постоянно, но воспринимались как пустой звук и демагогия, ведь использовались они для манипуляций, как инструменты доминирования и оправдания обмана, жестокости и насилия».

В результате, написала Тихановская, произошло «полное отчуждение людей, народа, который является источником суверенитета, от государства, от сферы принятия решений», а те, кто пытался это как-либо изменить, подвергались различного рода репрессиям.

Экс-кандидат в президенты рассказала в письме понтифику о реакции белорусских властей на пандемию COVID-19 и проявившейся в противовес этому солидарности народа. Она написала о том, как белорусский народ, начавший проходить «процесс объединения и политической активизации» и пожелавший «честных, прозрачных и демократических выборо», столкнулся в противодействием властей во время президентской кампании 2020 года.

Тихановская написала о мирных протестах в день выборов и после, чрезмерном насилии и невообразимой жестокости силовиков, ранениях и гибели демонстрантов, реакции на все это женщин, врачей, музыкантов, спортсменов, ученых, студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.

Она также сообщила о том, как отреагировали на события в Беларуси иерархи различных христианских конфессий и духовенство иных религий, как священничество помогало пострадавших от насилия со стороны силовиков, а также о репрессиях, с которыми им пришлось столкнуться в результате «возвышения своего голоса против насилия и беззакония».

Как указала Тихановская, белорусский народ «хочет диалога» и уже создал для этого площадку — «Координационный совет, куда вошли авторитетные представители политики, науки, культуры, бизнеса, медиа, спорта, благотворительности, к активному участию были приглашены и религиозные сообщества». «Мы стремимся к правде и восстановлению справедливости, к прекращению насилия и освобождению политических заключенных, к новым, честным, справедливым, демократическим выборам, — подчеркнула она. — Это не борьба политических идеологий и кланов, партий и социальных групп. Это желание жить в обществе, построенном на твердом фундаменте правды, справедливости, любви и диалога. Это не только наше право, но сейчас это наша обязанность, ведь мир и прощение, как говорите Вы сами — "не запрещает" тем, кто подвергается несправедливости, защищать свои права, "но на самом деле требует этого"».

Тихановская отметила, что неясно, как строить диалог со стороной, у которой «есть оружие и власть» и которая «не собирается ни возвращать украденные голоса, ни восстанавливать справедливость, ни останавливать насилие и репрессии, но предлагает "двигаться дальше", предлагает "перевернуть страницу", смириться с несправедливостью, говоря, что нужно "смотреть в будущее"». «Мы тоже смотрим в будущее и мечтаем о будущем, — написала она. — Но наше видение новой Беларуси — это видение братского сообщества солидарности и взаимопомощи, которое мы пережили на собственном опыте и продолжаем переживать сейчас и которое питает наши надежды на будущее».

«Сколько нам еще предстоит пройти по этой этому пути? — задалась вопросом экс-кандидат в президенты. — Сколько еще будет арестованных, уволенных, избитых и изгнанных из страны, прежде чем наш голос будет услышан властями? Кто поможет нам встать и исцелит наши раны? Кто поможет нам восстановить справедливость? Когда в Беларусь сможет вернуться Митрополит Тадеуш Кондрусевич, который пытался быть голосом церкви и голосом народа? Сможет ли голос церкви и голос народа пробиться через бронированные стекла автомобилей, через щиты милиции, через отключенный интернет? Какое пророческое слово имеет силу разрушить эти стены и построить мосты?»

«От имени белорусского народа, мы просим ваших святых молитв и вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением», — призвала Тихановская папу Франциска высказаться о ситуации в Беларуси.