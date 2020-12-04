Лукашенко: В Беларуси сегодня 21,5 тысячи пациентов с коронавирусными пневмониями, на ИВЛ — 519 больных

В Беларуси на сегодня насчитывается 21,5 тысячи пациентов с коронавирусными пневмониями, на аппаратах ИВЛ находятся 519 больных. Об этом сообщил Александр Лукашенко 4 декабря в Витебске на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.

Фото: president.gov.by

При этом Лукашенко, по информации его пресс-службы, отметил, что не следует идти на поводу у отдельных «профессиональных» сообществ и акцентировать внимание на цифрах. Ведь некоторые показатели зависят от числа проведенных тестов — чем их больше, тем больше будет выявлено и зараженных. Гораздо важнее, по словам Лукашенко, что помощь больным с коронавирусной инфекцией в Беларуси оказывается в полном объеме и имеются достаточные ресурсы, чтобы продолжать лечение.

Также он прокомментировал сообщения, распространяемые некоторыми телеграм-каналами. «Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) "десант чекистов высадился заранее". Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председатель Комитета госбезопасности. — ред.) — все на рабочих местах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он заверил, что перед его визитом в тот или иной город сотрудники КГБ не привлекаются к организации мероприятия — вопросами безопасности по мировой практике занимается Служба безопасности президента.

«Дальше пишут: "Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и "корону" мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу?" Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать», — сказал Лукашенко.

Комментируя информацию о нехватке одноразовых средств индивидуальной защиты, из-за чего врачам приходится их дезинфицировать и носить дальше, Лукашенко заявил, что в стране достаточно СИЗов.

По его словам, сам он при визитах в учреждения здравоохранения каждый раз надевает один и тот же медицинский костюм. «Мне накануне приезда не шьют халат, штаны, майку, шапочку. Их в Минске в больнице дезинфицируют, и я снова их надеваю, — рассказал Лукашенко. — Но я не знаю, чтобы одноразовые средства индивидуальной защиты кто-то использовал много раз. У нас этого добра предостаточно».

Опроверг Лукашенко и информацию из телеграм-каналов об отсутствии в больницах четкого разделения на «красную» и чистую зоны. «Я в чистой зоне вместе с вами переоделся (во время посещения Витебского областного роддома. — ред.), зашел в шлюз, и там написано: "красная зона". Я надел этот "намордник" на нос и пошел дальше. Вышел из зоны, шлюз — "чистая зона"», — отметил он.

Список подобных фейков бесконечен, добавил Лукашенко. «Эти мерзавцы так "уважают" врачей. Я уже дальше и не читаю: что им не платят, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации — медики. Не надо было, может быть, это даже читать, но мерзавцы последние. Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос. Помните, после выборов Евросоюз выделил 54 млн евро протестунам, этим писакам? А 52 млн — на лечение от ковида. Но эти средства, как заявили евросоюзовцы, направили гражданскому обществу для лечения ковида. Где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 млн евро», — сказал он.

«Эти деньги выделяются тем, кто шатается по улицам. Уже сейчас даже их читаете и видите — не хватает. Эти беглые (наверное, полторы сотни уже), пока деньги идут сюда, там их перехватывают. И наши протестуны, которые, как они говорят, под дубинки ОМОНа ходят, унюхали это: "Мы под дубинки идем, а они наши деньги забирают. Вот где их деньги. Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех порядочных людей, которые сегодня борются в этих "красных" зонах», — добавил Лукашенко.

По информации Минздрава, за последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1774 новых случая COVID-19, скончались девять человек — эти цифры являются рекордными с начала эпидемии коронавируса в Беларуси. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 143 383, умерли 1190 человек.