В ЕАЭС в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 изъятий и ограничений

В Евразийском экономическом союзе в ближайшие два года планируется ликвидировать 12 изъятий и ограничений, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 4 декабря Михаил Мясникович по итогам состоявшегося в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что вопрос об ограничениях и изъятиях постоянно находится в повестке заседаний. «Мы больше говорим о барьерах. Барьеры — только часть препятствий, не урегулированных нашим законодательством. Изъятия — это то, что уже определено в соответствующих документах, а ограничения, которых 35 сегодня действует, это позиции, которые не урегулированы правом союза», — пояснил Мясникович (видео его подхода к прессе разместила пресс-служба белорусского правительства).

По его словам, за 2020 год устранено три изъятия. «Мы подготовили список из 12 изъятий и ограничений, которые планируем урегулировать за два года. Это наиболее чувствительные позиции. Они затрагивают интересы не только одной-двух стран, есть и те страны и товаропроизводители, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы эти ограничения и изъятия оставить как более чувствительные для экономики своих стран. Мы договорились, во-первых, что утверждается этот перечень. И, во-вторых, этот перечень остается открытый, он будет дополняться по мере готовности, а комиссия будет отчитываться по данному вопросу во втором квартале 2021 года на заседании Межправсовета, насколько расширили перечень и в какие годы будут устраняться изъятия и ограничения», — сообщил глава ЕЭК.

По словам Мясниковича, еще один очень важный вопрос касался регулирования государственных закупок. «Вы знаете, что эта тема многие годы не решалась в желаемом варианте. Сегодня принято принципиальное окончательное решение, которым регламентируется доступ товаров всех стран Евразийского экономического союза к государственным и муниципальным закупкам, которые осуществляются в наших странах, — сообщил глава ЕЭК. — Это, безусловно, очень хороший шаг, которого ждали многие товаропроизводители, бизнес-сообщество. В этом плане я хотел бы отметить конструктивную заинтересованную работу Российской Федерации. Безусловно, самый большой рынок — это Российская Федерация. Сегодня в своем выступлении председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин еще раз подчеркнул заинтересованность в том, чтобы российский рынок госзакупок открылся для товаров из других стран, естественно, при соблюдении соответствующих условий. Утвержден список, он составляет фактически основной перечень товаров, которые попадают в госзакупки. Это серьезный шаг на укрепление интеграции, когда стороны слышат и понимают друг друга и в этой ситуации дополнительно открывают рынки для товаров из стран-партнеров».

По информации главы ЕЭК, «жаркая дискуссия» была по вопросу, который касается качества продовольственных товаров. «Сейчас идет доработка технического регламента, который регламентирует контроль за остатками антибиотиков и других ветеринарных препаратов как в сырье, то есть непереработанной продукции животного происхождения, — здесь все согласовано, вопросов нет, — так и в готовой продукции, которая поступает на прилавки магазинов. В этом плане тоже генеральная линия прорисована. Я хотел бы отметить достаточно серьезную работу рабочей группы, которая была создана по поручению июльского Межправсовета в Минске. Безусловно, для нас это очень ответственный участок, потому что надо будет согласовать мнение сторон, пока они несколько отличаются друг от друга. Но я думаю, что мы в комиссии найдем вариант, как урегулировать эти вопросы», — отметил Мясникович.