Наталья Кочанова встречается со студентами факультета журналистики БГУ

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На факультете журналистики Белорусского государственного университета 4 декабря проходит встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и ректора вуза Андрея Короля со студентами.

В студенческих телеграм-каналах отмечается, что попасть на встречу смогли только те студенты, которых пригласило руководство БГУ заранее. На одном из видео, размещенном в соцсетях, видно, что охрана факультета не пропускает внутрь студентов, желающих пообщаться с Кочановой. «Я пропускаю только по фамилиям из списка», — говорит охранник.

Часть вопросов и ответов из разговора публикует телеграм-канал «Студэнцкая думка».

Беседа началась с вопроса о распределении выпускников. Один из студентов говорил о низких зарплатах в регионах, отсутствии жилья и других проблемах.

На это Кочанова ответила: «Мы прекрасно понимаем, что этим должны заниматься местные органы власти. Как правило, туда [в регионы] приезжают 1-2 специалиста и должны этим заниматься там, должны подключаться все. Что касается зарплаты: организации не государственные, а хозрасчетные, и я согласна, что низкие заработные платы. Тут надо искать какие-то варианты. Этим должны заниматься местные органы власти».

Она упомянула также о целевом направлении выпускников вузов. «Вы явно знаете о таком. И сейчас эта форма будет использоваться больше в работе. Такая задача поставлена Министерством образования. И со следующего года это будет реализовываться», — сказала глава Совета Республики.

Она обратилась к ректору Королю с замечанием, что вузу нужно решать вопросы с жильем для распределяемых студентов с местными органами власти.

Другой студент поинтересовался мнением Кочановой о фразе Лукашенко «Конституция у нас не под женщину».

«Президент имел в виду не то, что не под женщину, а что конституция — это архисложный труд. И сейчас это очень сложно, ведь президент у нас сейчас отвечает за все. Поэтому он просто говорил о том, что это очень тяжело и это не просто представительские функции, — сказала она. — На президенте сейчас лежат наши внешние отношения, внутренние. Конституция у нас сегодня такая, что по каждому направлению контроль и функции президента в какой-то части. И это отказ от личной жизни, за тобой же страна».

Глава верхней палаты парламента рассказала студентам, из каких СМИ она берет информацию. «Я встаю в 6 утра и включаю сразу телевизор. И критики в сторону телевизора у меня звучит много. Смотрю новости, газеты я читаю в силу профессиональной своей деятельности. Люблю печатные издания. Но если открыть мой телефон, то можно найти телеграм», — цитирует Кочанову телеграм-канал.

Это вторая встреча Кочановой со студентами после начала студенческих волнений. Предыдущая состоялась в БГУ месяц назад — 3 ноября. Участники разговора спрашивали главу Совета Республики о прошедших президентских выборах, насилии со стороны силовиков в отношении мирного населения, задержаниях, в том числе журналистов, арестах.
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Тэги: Совет Республики журфак БГУ пропаганда Персона: Наталья Кочанова

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