Второй день подряд в Беларуси регистрируется рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 — 1774

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1774 новых случая COVID-19, что является рекордным приростом с начала эпидемии коронавируса в Беларуси.

Фото: president.gov.by

За сутки скончались девять человек, сообщает Министерство здравоохранения — это тоже рекорд по количеству смертей за сутки. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 143 383, умерли 1190 человек. 3 декабря официально был зарегистрирован 1701 новый случай инфицирования и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровел и выписан 120 571 пациент (1 647 за последние сутки). Проведено 3 367 889 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 32 101.

4 декабря в Витебске на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем. По его словам, в лечении людей от коронавируса самый главный показатель — это смертность. «В Витебской области, которая у нас сегодня не лучшая, за сутки умерло два, за прошлые — ноль. Спрос будет прежде всего за сохранность жизни. Я хочу, чтобы все услышали: главное — сохранить жизнь человеку. Все остальное второстепенно: хватит СИЗов, не хватит, будут лекарства, не будут. Без лекарств спасли человека — спасибо. С лекарствами спасли — тоже вам спасибо. Но погиб человек — за каждого ответите. Вот что самое главное — сохранить жизнь человека», — сказал Лукашенко.