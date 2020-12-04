ЕС призвал восстановить статус СМИ для tut.by и освободить заключенных журналистов

Евросоюз призывает власти Беларуси восстановить статус СМИ для портала tut.by и освободить всех заключенных журналистов.

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Лишение tut.by статуса средства массовой информации пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано назвал «очередным шагом в вопиющем давлении на журналистов и свободные СМИ». «Это должно прекратиться. Право tut.by на апелляцию должно быть полностью соблюдено, и статус должен быть восстановлен», — написал Стано в «Твиттере».

ЕС также призвал освободить всех заключенных белорусских журналистов, включая журналистку tut.by Катерину Борисевич.

3 декабря экономический суд Минска удовлетворил иск Министерства информации о лишении портала tut.by статуса СМИ на основании четырех вынесенных ведомством предупреждений. Редакции tut.by удалось оспорить лишь одно из предупреждений.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям властей. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин. Белорусские правозащитники признали Борисевич политзаключенной. Международная правозащитная организация Amnesty International назвала Сорокина и Борисевич узниками совести.