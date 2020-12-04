Коронопсихоз улетучился? Лукашенко признал, что ситуация с COVID-19 непростая

Ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но она под контролем, заявил Александр Лукашенко 4 декабря в Витебске на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.

«Ситуация в мире очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что приехал в Витебск, чтобы убедиться в реальном положении дел на местах с лечением людей.

«Лечением вообще и на злобу дня — коронавирус. К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении людей», — сказал он.

Лукашенко посетил также Витебский областной клинический родильный дом. Главврач учреждения Елена Леонович рассказала, что в нем находятся беременные с коронавирусом со всего региона.

По ее словам, по сравнению с первой волной заболевание у будущих рожениц протекает сложнее, чем остальных заболевших, а пневмония может развиться в любой из сроков беременности.

Сейчас в роддоме находится 45 женщин с коронавирусной инфекцией (всего в стране 600 таких пациенток), 25 из них уже родили здоровых детей, отметила Леонович.