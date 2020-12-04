Какая погода ждет нас на выходных

/ Общество
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В предстоящие выходные в Беларуси заметно потеплеет. Хоть синоптики и не обещают весну, но будет не по сезону тепло.

Фото pixabay.com

Как прогнозирует Белгидромет, в субботу и воскресенье на территории страны будет следующая погода:

5 декабря

  • ночью -3..+3°С;
  • днем -1..+4°С (по юго-западу +5..+8°С).

Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

6 декабря

  • ночью от -7°С по востоку до +5°С по западу страны;
  • днем -4..+3°С (по юго-западу +4..+6°С).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.
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