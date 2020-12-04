Какая погода ждет нас на выходных
В предстоящие выходные в Беларуси заметно потеплеет. Хоть синоптики и не обещают весну, но будет не по сезону тепло.
Как прогнозирует Белгидромет, в субботу и воскресенье на территории страны будет следующая погода:
5 декабря
- ночью -3..+3°С;
- днем -1..+4°С (по юго-западу +5..+8°С).
Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
6 декабря
- ночью от -7°С по востоку до +5°С по западу страны;
- днем -4..+3°С (по юго-западу +4..+6°С).
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.