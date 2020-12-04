Верховный комиссар ООН по правам человека: в последние недели ситуация в Беларуси ухудшилась

Ситуация с правами человека в Беларуси не только не улучшилась, но в последние недели еще больше ухудшилась. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 4 декабря в ходе обсуждения в Совете ООН по правам человека ситуации в Беларуси.

Данное обсуждение предусмотрено резолюцией по Беларуси, которую СПЧ принял в сентября. В документе говорилось: «СПЧ просит верховного комиссара ООН по правам человека внимательно следить за положением в области прав человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года, устно представить СПЧ до конца 2020 года промежуточную обновленную информацию об этом положении вместе с рекомендациями, после чего состоится интерактивный диалог». На 46-й сессии СПЧ Бачелет представит письменный доклад о ситуации в Беларуси во время и после президентских выборов.

В своем выступлении Бачелет отметила, что, по поступающим сообщениям, более 27 тысяч человек в Беларуси за последние месяцы подверглись задержаниям. «В прошлом месяце сотни и сотни людей продолжали подвергаться арестам за участие в демонстрациях, — сказала Бачелет. — Пожилые люди также подвергались арестам во время еженедельных маршей пенсионеров. Многих из них наказывали арестами, штрафы в отношении протестующих также становятся все более серьезными».

Бачелет отметила, что более 900 человек являются фигурантами уголовных дел, «в том числе участники избирательной кампании, журналисты, правозащитники, блогеры».

«Я обеспокоена применением силы во время мирных собраний, — сказала Бачелет. — Власти должны содействовать проведению мирных акций протеста, применение силы должно быть пропорциональной и исключительной мерой».

Бачелет отметила, что зачастую «случайные прохожие подвергались задержаниям и избиениям во время демонстраций». «Есть сообщения о избиениях задержанных в полицейских участках, — сказала верховный комиссар. — Меня тревожат многочисленные сообщения о пытках и других бесчеловечных видах обращения в отношении задержанных. Более двух тысяч жалоб были поданы на конец октября, но нет никаких уголовных дел по этим фактам».

Бачелет также отметила, что арестованных участников протеста содержат в ненадлежащих условиях, в том числе в переполненных камерах без нормальной вентиляции, что повышает риски заражения COVID-19.

«Правительство должно прекратить нарушения прав человека, — заявила Бачелет. — Призываю немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан за реализацию своего права на свободу мирных собраний, создать благоприятную среду для работы адвокатов, правозащитников, журналистов, а также обеспечить соблюдение права граждан на свободу слова и собраний, обеспечить независимое и открытое расследование всех случаев пыток и жестокого обращения».

Бачелет также призвала белорусские власти начать инклюзивный национальный диалог с участием всех заинтересованных.

Верховный комиссар также отметила, что ее команда не получила от правительства Беларуси разрешения на доступ в страну. «Продолжим мониторить ситуацию дистанционно, — сказала Бачелет. — На 46-й сессии Совета ООН по правам человека я представлю свой письменный доклад о ситуации с правами человека в Беларуси».

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