Какими должны быть цены на энергоресурсы в ЕАЭС: у Головченко есть особое мнение

Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4 декабря на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в формате видеоконференции.

«Продолжалась работа по формированию общих энергетических и транспортного рынков ЕАЭС, без которых реальная экономическая интеграция в принципе невозможна. Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий», — сказал Головченко (видеозапись выступления опубликована пресс-службой правительства).

По его словам, в текущем году велась активная работа по устранению барьеров на внутреннем рынке союза, их количество за год снизилось с 19 до 11. «Но возникают новые, поэтому нам нужно этот вопрос с контроля не снимать», — считает глава правительства.

На сегодняшнем заседании будет рассмотрен перечень изъятий и ограничений, чтобы «в качестве домашнего задания поставить задачу нашим госорганам совместно с ЕЭК обеспечить их устранение в 2021-2022 годах». Он выразил надежду, что работа будет проводиться более активно, чем ранее.

Кроме этого сегодня будет рассмотрен вопрос функционирования единого рынка услуг в сфере строительства.

В промышленном секторе ключевое место отводилось дальнейшей гармонизации национальных политик по созданию производственной кооперации. В области технического регулирования была продолжена системная работа актуализации существующих техрегламентов.

«Уверен, что все преимущества, который нам дает ЕАЭС, а также активизировав работу по реализации положений, заложенных в проекте Стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года, уже в будущем году экономики наших стран вернутся на траекторию роста», — сказал Головченко.

Глава белорусского правительства считает, что «странам ЕАЭС во многом благодаря совместным усилиям удалось смягчить последствия шоков, вызванных пандемией».

«В этой непростой ситуации наш союз доказал свою эффективность в условиях резко образовавшегося мирового дефицита, вызванного первой волной COVID-19. Своими согласованными и оперативными решениями мы смогли обеспечить не только насыщение внутренних рынков средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, но и их экспортные поставки», — добавил он.

По оценке премьер-министра, «за счет своевременных решений по поддержке национальных потребительских рынков удалось не допустить значительного роста цен на социально значимые товары».

Головченко рассчитывает на более активный диалог по возобновлению транспортного сообщения в ЕАЭС, которое было ограничено на фоне распространения коронавируса, в том чисел передвижение пассажиров.

«Учитывая уже полученный опыт по сдерживанию инфекции, борьбе с ней, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта, другими заинтересованными ведомствами по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции», — сказал Головченко.

В то же время, заметил он, был сохранен товаропоток, что обеспечило функционирование межгосударственных торговых отношений, сохранены цепочки товаров и услуг.

Головченко уверен, что пандемия подтолкнет союз к скорейшему внедрению цифровых технологий в различных сферах, в том числе административных процедурах, электронного документооборота.

Головченко также призвал обратить внимание на международное направление сотрудничества ЕАЭС, прежде всего реализацию инициативы сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс. Один путь».

«Это будет способствовать повышению эффективности грузо- и пассажироперевозок с учетом сокращения сроков таможенного контроля и целого ряда других процедур, что в конечном итоге приведет к снижению издержек для бизнеса», — отметил премьер-министр.

Также он отметил сотрудничество с СНГ и ШОС.

Головченко напомнил, что завершается год председательства Беларуси в структурах ЕАЭС. «Очевидно, что не все проблемные вопросы сняты, поставленные цели достигнуты, поскольку они были достаточно амбициозными и комплексными. Вместе с тем убежден, что программа белорусского председательства найдет свое отражении и в последующей работе ЕЭК. В ней были заложены посылы, отражающие искреннее стремление Республики Беларусь к поступательному развитию и углублению евразийской интеграции на всех направлениях», — заключил Головченко.